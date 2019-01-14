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5 günde 650 kamyon kar taşındı

Bingöl'de belediye ekipleri şehir merkezinden 5 günde 650 kamyon kar taşındı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
5 günde 650 kamyon kar taşındı

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaptığı yazılı açıklamada, son yılların en çetin kış şartlarının yaşandığı kentte kar temizleme ve taşıma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların 5 greyder, 10 yükleyici, 6 kamyon, 3 tuzlama ve 2 kaldırım temizleme aracı eşliğinde 170 personelle sürdüğünü bildiren Barakazi, "Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık veriliyor. Çarşı merkezinden 5 günde 650 kamyon kar şehir dışına çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını, kırsalda 2 metreyi aştığını kaydeden Barakazi, "Bir yandan yol ve kaldırımları temizlerken diğer taraftan da düzenli olarak tuzlama çalışması yürütüyoruz." bilgisini verdi.

'Ekiplerimize teşekkür ediyorum'

Belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sunduğunu vurgulayan Barakazi, şöyle devam etti:

"İtfaiye ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çatılardaki buzları kırıyor. Zabıta Müdürlüğümüz de kar çalışması yapılan bölgelerde trafik güvenliğini sağlayıp, park edilen araçların sahiplerine ulaşıyor. Çalışmalarımızda bizlere destek olan esnaf ve vatandaşlar ile karla mücadeleyi gece gündüz sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kentin bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan Metan İçme Suyu İsale Hattı'nda kar yağışı sonrası meydana gelen heyelan sonucu arıza yaşandığını ifade eden Barakazi, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede yapılan çalışmayla arızanın giderildiğini de kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  1. Belediye Başkanı Yücel Barakazi
  2. kar taşıması

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