5 gün sürecek! Derya Yanık BM’deki toplantılara katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’dan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan ve her yıl mart ayında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu, pandemi koşulları sebebiyle bu sene hibrit formatta (yüz yüze ve çevrim içi) yapılacak. Oturuma, dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı program bugün başlayacak. Bakan Derya Yanık, aynı gün New York bulunan Türkevi’nde Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek.