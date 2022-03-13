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Aktüel 5 gün sürecek! Derya Yanık BM’deki toplantılara katılacak
Aktüel

5 gün sürecek! Derya Yanık BM’deki toplantılara katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 66’ncı oturumuna katılmak üzere 13-17 Mart’ta New York’a gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 19:40:00 -
5 gün sürecek! Derya Yanık BM’deki toplantılara katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’dan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan ve her yıl mart ayında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu, pandemi koşulları sebebiyle bu sene hibrit formatta (yüz yüze ve çevrim içi) yapılacak. Oturuma, dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı program bugün başlayacak. Bakan Derya Yanık, aynı gün New York bulunan Türkevi’nde Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek.

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