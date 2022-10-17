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Gündem 5 gemi daha tahıl yüklü şekilde yola çıktı!
Gündem

5 gemi daha tahıl yüklü şekilde yola çıktı!

Türkiye’nin yoğun gayretleri sonrası başlayan tahıl sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden her gün Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü gemilerin sayısını paylaşırken bugün de 5 geminin yola çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 15:17:00 -
5 gemi daha tahıl yüklü şekilde yola çıktı!

YENİ AKİT  ANKARA

Rusya-Ukrayna arasında süren savaş şiddetli bir şekilde devam ediyor. Dünya yaşanan savaş sonrası gıda krizine doğru ilerlerken Türkiye hızlı bir reaksiyonla bu sorunun çözümünde büyük rol oynadı. Türkiye’nin arabuluculuğu sayesinde açılan tahıl koridoru dünyayı rahatlatırken sevkiyatlar da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bugün 5 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 5 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti” ifadeleri kullanıldı.

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