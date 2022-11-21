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Aktüel 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

5 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 23:41:00 -
5 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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