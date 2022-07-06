5 dakikada hazırlanan yumurtasız kek tarifi: Yumurta alerjisi olanlar için kek tarifi

BU KEKİN YUMURTASIZ OLDUĞUNA KİMSE İNANMAYACAK

5 Dakikada Hazırlanan Yumurtasız Kek Tarifi İçin Malzemeler

250 gram un (2 su bardağı + yarım çay bardağı)

3 yemek kaşığı kakao (25 gr)

1 paket vanilya (5 gr)

1,5 paket kabartma tozu (15 gr)

1 su bardağı toz şeker (200 gr)

250 ml süt (1 su bardağı + yarım çay bardağı)

Yarım çay bardağı sıvı yağ (50 ml)

Damla çikolata

5 Dakikada Hazırlanan Yumurtasız Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Kakao, vanilya ve kabartma tozunu uygun bir karıştırma kabına un ile beraber eleyin. Üzerine toz şekeri ekleyip karıştırın. Sütü ve sıvı yağı ekleyin, tahta kaşık veya çırpma teli ile pürüzsüz kıvama gelinceye kadar karıştırın. Kek kalıbının tabanına pişirme kâğıdı yerleştirin. Kalıbın iç yan kısmını sıvı yağ ile yağlayın. Kek hamurunu kalıba dökün ve hamurun üzerine damla çikolata serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 c derece fırında 30 dakika pişirin. Kek tamamen soğuyunca dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yumurtaya alerjisi olanlar bu keki yapabilirsiniz.

Yumurtasız Kek Malzemeleri

1/2 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı kakao

Yumurtasız Kek Nasıl Yapılır?

Süt, sıvı yağ ve şekeri derin bir kabın içerisinde iyice çırpıyoruz. Sıvı karışımın içine, kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edip karıştırıyoruz. En son limon kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Kek kalıbını katı yağla yağlıyoruz. Kek karışımının yarısını kalıba döküyoruz. Geri kalan karışımın içine kakao ilave edip karıştırıyoruz. Kakaolu karışımı kek kalıbının içindeki sade karışımın üzerine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testini geçene kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.