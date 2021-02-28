  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev anlaşmada Katar da hazır bulundu! Saldırıların sürdüğünü açıkladılar! ‘Ülkeden derhal çekilin’

Böyle rezillik görülmedi... Vatandaş isyanda!

Az önce duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı “Siyasi hayatım bitirilmek istendi”

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Üzerinden 24 yıl geçti ama… CHP yandaşı BirGün’den 28 Şubatçılara 'gül' Müslümana 'hançer'

Ermenistan resmen kaşınıyor! Kardeş ülkeden çok sert açıklama: Askerlerinizi çekin

Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor! İşte normalleşmeye yakın 30 il

Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek

AKM üzerinden Erdoğan'a saldırdı! Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet yine sahnede
Aktüel 5 bİn 250 kutu İlÂç, 55 cİhaz... Vatandaşı ve devleti dolandıran sahte doktorlar tutuklandı
Aktüel

5 bİn 250 kutu İlÂç, 55 cİhaz... Vatandaşı ve devleti dolandıran sahte doktorlar tutuklandı

Şanlıurfa'da kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Suruç, Akçakale ve Karaköprü ilçelerinde 4 ruhsatsız sağlık kabini ve 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:13:00 -
5 bİn 250 kutu İlÂç, 55 cİhaz... Vatandaşı ve devleti dolandıran sahte doktorlar tutuklandı

Operasyonda, kendilerini doktor olarak tanıtıp, ücret karşılığı muayene ve tedavi yaptıkları vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak toplu şekilde reçete düzenlemek suretiyle temin ettikleri ilaçları depolayan ve bu ilaçları ücret karşılığı satarak devleti zarara uğrattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kabinlerinde yapılan aramada, çeşitli marka ve türde 5 bin 250 kutu ilaç, 55 muayene cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Bayraktar duyurdu! Muharip İnsansız Uçak'ta kritik gelişme
Teknoloji

Haluk Bayraktar duyurdu! Muharip İnsansız Uçak'ta kritik gelişme

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üzerinde çalıştıkları Muharip İnsansız Uçak Sistemine (MİUS) ilişkin önemli açıklamalarda bulun..
Ermenistan resmen kaşınıyor! Kardeş ülkeden çok sert açıklama: Askerlerinizi çekin
Dünya

Ermenistan resmen kaşınıyor! Kardeş ülkeden çok sert açıklama: Askerlerinizi çekin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'dan askerlerini Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlandırmaya son vermesini istedi. Ermenist..
Rus helikopteri Türkiye sınırında düştü
Dünya

Rus helikopteri Türkiye sınırında düştü

Suriye'nin Haseke kentinde bulunan Tel Tamr kasabasında Rusya'ya ait helikopterin düştüğünü öne sürüldü. Bir saldırı olup olmadığı ise net ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay