5 bankaya polis baskını! Piyasalar fena karışacak

Fransa'nın başkenti Paris'te 5 bankanın genel merkezine polis baskını düzenlendi. Bankalara 'vergi kaçakçılığı' suçlaması yöneltiliyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor.

Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.

Aramanın, Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan "Cum-Ex" ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Le Monde gazetesinin 2018'de bankaların bu şekilde Fransa'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021'de ön soruşturma başlatmıştı.

Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken "Cum-Ex"in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar avroya mal olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Gazetesi