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Aktüel 5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı
Aktüel

5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:18:37 -
5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

BERLİN (AA) - Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde konut inşasına devam etme kararından derin endişe duyduklarını bildirdi.

5 ülke tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in bu tutumunun İsrail ile Filistin arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve iki devletli bir çözümü daha da tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde 4 bin 900'den fazla konut biriminin inşasına devam etme kararından derin endişe duyuyoruz. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarından kaynaklanan olumlu gelişmelerin arka planında, bu, ters etki yaratan bir adım." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in bu eyleminin Filistin ile diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla taraflar arasında güven artırıcı çabaları da baltaladığına dikkati çekilerek, "Bu nedenle, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin inşasına ve Filistin yapılarının tahliyesine ve yıkılmasına derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararının tam olarak uygulanması istendi.

4 Haziran 1967 sınırlarındaki herhangi bir değişikliğin sadece taraflarca kabul edilmesi halinde tanınacağı altı çizilen açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarının ilhak etme planları kalıcı olarak askıya alınmalıdır. Her iki tarafı da tek taraflı adımlar atmaya değil, tüm nihai statü konularında ciddi diyaloğa ve doğrudan müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz." denildi.




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