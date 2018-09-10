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497 düzensiz göçmen sınırda yakalandı

Edirne'dehafta sonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki 497 düzensiz göçmeni yakaladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:26
497 düzensiz göçmen sınırda yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 497 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne merkez ile Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde, Pakistan, Azerbaycan, Filistin, Cezayir, Suriye, İran, Irak ve Bangladeş uyruklu 497 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:26
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  3. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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