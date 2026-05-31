48 yıllık fedakar anneye minik Yahya'dan duygulandıran umre desteği

Erzurum'da özel gereksinimli evladına yarım asra yakın süredir gözü gibi bakan Keziban Demiryumruk'un umre hayalini gerçekleştirmek için başlatılan iyilik seferberliğine, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yahya Asım da kumbarasındaki birikimiyle ortak oldu.

Erzurum'da yaşayan ve tam 48 yıl boyunca özel ihtiyaçlı oğlu Memet'e büyük bir şefkatle bakan Keziban Demiryumruk, uzun yıllardır kurduğu kutsal toprakları ziyaret etme hayaline kavuşmaya hazırlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı İl Sorumlusu Kadriye Bilici'nin öncülüğünde ve Erzurum İl Müftülüğü'nün çabalarıyla hayata geçirilen proje, hayırseverlerin de destekleriyle büyüyerek fedakar annenin bu büyük arzusunu gerçeğe dönüştürdü. Yarım asra yaklaşan bu sabır ve şefkat öyküsünün ödülü olan kutsal yolculuk için toplanan yardımlara en anlamlı katkılardan biri ise küçük bir çocuktan geldi.

Namık Kemal İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Yahya Asım Gülbe, örnek bir davranışa imza attı. Minik Yahya, fedakar annenin umre masraflarına destek olabilmek amacıyla kendi kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları getirerek Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Erzurum Sorumlusu Kadriye Bilici’ye teslim etti. Bu anlamlı hareket, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yaş tanımadığını bir kez daha herkese gösterdi.

