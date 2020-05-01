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Aktüel

466 yıllık vakıftan sağlık çalışanlarına su desteği

466 yıldır faaliyet gösteren Nasrullahzade Vakfı tarafından pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına 22 bin adet içme suyu temin edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:24:29 -
466 yıllık vakıftan sağlık çalışanlarına su desteği

466 yıldır faaliyet gösteren Nasrullahzade Vakfı tarafından pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına 22 bin adet içme suyu temin edildi.


466 yıllık Nasrullahzade Vakfı, korona virüsle mücadelede en ön sıralarda yer alan sağlık çalışanlarını unutmadı. Vakıf Mütevellisi Dr. Mehmet Köseoğlu’nun talimatları doğrultusunda harekete geçen vakıf görevlileri, normalde günlerde iftar sofralarının su ihtiyacını karşılarken, korona virüs dolayısıyla 22 bin adet 0.5’lik içme suyunu pandemi hastanelerine teslim etti.


Vakıf tarafından Erciyes Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nün de su ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

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