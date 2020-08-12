465 yıllık cami rutubete yenik düştü! Mimar Sinan’ın tarihi eseri eriyor

Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı cami rutubet yüzünden günbegün dökülüyor. Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların dökülmesi nedeniyle tarihi desenler bozulmaya yüz tuttu.

Osmanlı mimarisi göz önüne alınarak yapılan eser 16. Yüzyılın en güzel örneklerinden. Ancak önünden ana yol geçmesi ve trafik yoğunluğu sebebiyle meydanın büyük tutulması yüzünden, caminin su drenaj kanalları kaldırıldı. Kanallar, Cumhuriyet yıllarında şehir kalabalıklaştığı için kaldırılınca yapının orijinalliği de bozuldu. Bu arada çatıdan akan sular, dış duvardan ve yoldan gelen sular, drenajlı tahliye olmadığı için caminin duvarından içeriye geçiyor. Bazı tarihi camilerde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapıp, çözüm üretmesi ile yapılan yanlıştan kaynaklanan rutubet önlenmişti.