45 karantina kaçağı zorla yurda gönderildi

Sinop’ta, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 15 kişi ise polis eşliğinde sağlık ekiplerince götürüldükleri Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Çorum’da da izolasyon kurallarını ihlal eden 11 kişi ile 7 pozitif mevsimlik işçi, öğrenci yurtlarında zorunlu izolasyona tabi tutuldu.

2 bin 269 tedbirsize 3 milyon 497 bin lira para ceza

Afyonkarahisar’da salgın sürecinde yapılan denetimlerde ise maske takmayan 2 bin 269 kişiye 3 milyon 497 bin 739 lira ceza kesildi. Dün Kahramanmaraş’ta yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye cezai işlem uygulandı. Mersin’in Mezitli ilçesinde, kapasitesinden fazla yolcu taşıyan kamyonetin sürücüsü ile aracın kasasındaki 14 kişiye, 45 bin 221 lira ceza kesildi.