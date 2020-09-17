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Kültür - Sanat 442 iskelet kullanıldı, Tarihçi gerçeği açıkladı! Popüler Viking efsanesini alt üst eden araştırma
Kültür - Sanat

442 iskelet kullanıldı, Tarihçi gerçeği açıkladı! Popüler Viking efsanesini alt üst eden araştırma

Danimarka’da Vikingler ile ilgili yapılan araştırma ses getirdi. 442 iskeletin kullanıldığı araştırmada Vikinglerin fiziksel görüntüsüne vurgu yapıldı. Popüler ‘Vikings’ dizisinde de yanlış aktarılan toplumun özellikleri basında geniş yankı bulurken, Tarihçi Kasper Andersen ise, klişelerin Danimarka milliyetçiliğinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:21:00 -
442 iskelet kullanıldı, Tarihçi gerçeği açıkladı! Popüler Viking efsanesini alt üst eden araştırma

Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi tarafından Vikingler ile ilgili yapılan araştırma dikkat çekti. Geniş kapsamlı yapılan araştırmada Vikinglerin Güney Avrupa ve Asya genleri taşıdığı aktarıldı.

Danimarkalı profesör Eske Willerslev liderliğindeki araştırma ekibi, araştırmada on iki farklı ülkeden Viking Çağı kemik örneklerini inceledi. DNA’ların haritası çıkarıldı. Toplam 442 iskelet incelendi.

Vikinglerin saçları açık renklerde olduğu bilinse de aslında siyahtı. Popüler Viking efsanesini çürüten Tarihçi Kasper Andersen ise, klişelerin 19. yüzyıl Danimarka milliyetçiliğinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Bu, popüler kültür ve sinema tarafından sürdürülen 'sarışın İskandinav savaşçılar' klişesinin aksine yapılan araştırma sonuçlarında koyu saçlıların daha çok olduğu aktarıldı.

‘Vikings’ dizisinde farklı

Eske Willerslev, Danimarka Radyosuna verdiği demeçte, ‘Vikingler genetik olarak saf İskandinavlar değildi. Demir Çağı'nın sonundan Viking Çağı'na kadar, Güney Avrupa ve Asya'dan büyük bir DNA akışı var. Bu aynı zamanda muhtemelen sarı saçlı olanların çok az sayıda olduğu anlamına da geliyor’ dedi.

Willerslev, Vikinglerin çok seyahat etmesinin doğru olduğunu da vurguladı. Birçok kültürü yaşayan bu toplumun ‘Vikings’ dizisinde anlatılanlardan daha farklı olduğu vurgulandı.

Milliyetçilik ürünü

Viking etnik kökeni ve kimliği konusunda uzman olan Moesgaard Müzesi tarihçisi Kasper Andersen klişelerin bir milliyetçilik ürünü olduğunu ifade etti.

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