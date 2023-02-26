44 yıllık dinmeyen acı! Metin Yüksel şehid edildiği yerde anılacak

HABER MERKEZİ

Pek çok STK’nın katılacağı anma merasimi bugün Fatih Camii’nde öğlen namazına müteakiben gerçekleştirilecek. Platform sözcüsü Mehmet Şahin, “Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeli ve şehidimizin mesajını nesillerden nesillere aktarmalıyız, bu sebeple tüm halkımızı bu anma programına davet ediyoruz” dedi. Ayrıca depremlerde vefat eden vatandaşlarımız için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edilecek.