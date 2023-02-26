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Aktüel 44 yıllık dinmeyen acı! Metin Yüksel şehid edildiği yerde anılacak
Aktüel

44 yıllık dinmeyen acı! Metin Yüksel şehid edildiği yerde anılacak

İslam âlimlerinden Molla Sadrettin Yüksel’in oğlu, 1980 öncesi Müslüman gençliğin en önemli oluşumu olan, Fatih Akıncılar Hareketi’nin lideri Metin Yüksel, şehadetinin 44. yıldönümünde şehid edildiği yer olan Fatih Camii avlusunda Şehit Metin Yüksel Platformu önderliğinde anılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 10:20:00 -
44 yıllık dinmeyen acı! Metin Yüksel şehid edildiği yerde anılacak

HABER MERKEZİ

Pek çok STK’nın katılacağı anma merasimi bugün Fatih Camii’nde öğlen namazına müteakiben gerçekleştirilecek. Platform sözcüsü Mehmet Şahin, “Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeli ve şehidimizin mesajını nesillerden nesillere aktarmalıyız, bu sebeple tüm halkımızı bu anma programına davet ediyoruz” dedi. Ayrıca depremlerde vefat eden vatandaşlarımız için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edilecek.

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