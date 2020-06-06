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Aktüel

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar, mesai saati bitimine yakın yollara düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 01:32:09 -
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar, mesai saati bitimine yakın yollara düştü. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar durma noktasına geldi.


Haftalar sonra kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen vatandaşlar mesai bitiminin ardından yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu yaşandı. 5 Haziran Cuma günü yaşanan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde daha da arttı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri kara yolundan geçiş yapan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman da trafik durma noktasına geldi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlıyor.

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