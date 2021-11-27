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Kadın - Aile 43 ahşap paletle bakın ne yaptı
Kadın - Aile

43 ahşap paletle bakın ne yaptı

Ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir dokuya sahip organik esaslı bir yapı malzemesidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 08:36:00 -
43 ahşap paletle bakın ne yaptı

Günümüzde ormanların çeşitli nedenlerle azalması, yerine yenisinin yetiştirilememesi veya geç yetişmesi ahşabın değerini arttırmıştır. Ahşap; çatı elemanları, doğrama ve kaplama malzemesi, kalıp ve iskelelerde taşıyıcı ve dekoratif malzeme olarak kullanılmaktadır.

43 ahşap paletle bakın ne yaptı

43 ahşap paletle bu kadının ne yaptığına bir göz atın. Çoğumuz ahşap paletleri artık ihtiyacımız olmadığında çöpe atıyoruz ya da bazı durumlarda kamp ateşi yakmak için kullanıyoruz. Ancak, bu kadının paletleri değerlendirmek için daha iyi bir fikri vardı. 43 ahşap paleti eline aldı ve ardından şaşırtıcı bir şey yaratmaya başladı!

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Teras tamamlandıktan sonra çitin, bankların ve masanın yapılması 23 palete daha mal oldu ve bununla birlikte toplam 43 palet kullanılmış oldu. Her şeyin estetik açıdan daha hoş ve rahat görünmesini sağlamak için de bazı sevimli yastıklar ekledi.

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