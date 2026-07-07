42 yaşında 3 çocuk annesi ev hanımı üniversiteyi bölüm birincisi bitirdi

Aksaray'da yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi ev hanımı Hatice Kuşçalı, Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü bölüm birincisi olarak bitirdi. Yıllarca çocuklarını büyüten Kuşçalı, geç yaşta çıktığı yolun sonunda kürsünün en önünde yer aldı.

Pandemide verilen karar her şeyi değiştirdi

Kuşçalı, 2002 yılında liseden mezun oldu. Ardından evlendi ve 3 çocuk sahibi oldu. Uzun yıllar ev hanımı olarak yaşamını sürdürdü.

Dönüm noktası pandemi döneminde geldi. Üniversite okumaya o günlerde karar verdi. YKS'ye hazırlanıp bölümü kazandı ve 38 yaşında eğitime başladı.

Hayali mimarlıktı, yolu reklamcılığa çıktı

Kuşçalı'nın çocukluk hayali mimar olmaktı. "Tasarım ve çizim gibi şeyleri seviyorum ve bu yüzden mimar olmayı istiyordum" dedi.

Mimarlık olmayınca yönünü değiştirdi. "Halkla ilişkiler ve reklamcılık bana çok cazip geldi, ben de severek tercih ettim" diye konuştu.

'Çocuklarım için gurur kaynağı olmak istedim'

Kuşçalı'nın gözü baştan zirvedeydi. "Bu yaştan sonra bir şeylerden fedakarlık yaparak okuyacaksam güzel bir şekilde bitirmem gerekiyor diye düşünmüştüm" dedi.

Hedefini net koydu: "Hedefim bölüm birinciliğiydi ve bölüm birincisi olarak okulumu bitirdim." Onun için diploma tek başına yeterli değildi. "Benim için önemli olan sadece diploma almak değil; çocuklarım için de gurur kaynağı olmak istedim" dedi.

Sınıfa çekinerek girdi, alkışla kabul gördü

İlk günler kolay geçmedi. "Üniversiteye en başta çok çekinerek geldim. Okuldaki herkes 20'li yaşlarda, beni kabullenemezler diye düşündüm" dedi.

O duvar bir derste yıkıldı. Vizelerden sonra en yüksek notu aldı, hocasından kitap hediye kazandı. "Beni alkışladılar, orada bir abları olarak kabul edildiğimi gördüm. Onlara örnek oldum" diye anlattı. Sürekli ders çalışarak gençlerin not ortalamalarını da etkilediğini söyledi.

'Eşimin desteği olmasa çok zordu'

Kuşçalı, başarısını ailesiyle paylaştı. "Eşimin desteği olmasa çok zordu. Evde ve hayatımızda eksik kalan şeyler de oldu" dedi.

Sınav haftalarında evde iş bölümü değişti. "Sınav haftalarında yemek yapamadım" diyen Kuşçalı, birinciliğin eşi ve çocuklarını çok mutlu ettiğini belirtti.

Sıradaki hedef yüksek lisans

Kuşçalı durmayı düşünmüyor. "Hedefim yüksek lisansa başlamak. Akademik anlamda ne kadar ilerleyebilirsem" dedi.

Zamanın kıymetini bu yaşta daha iyi anladığını söyledi: "Artık benim için zaman kıymetli. 20'li yaşlarda bunu anlamak zor oluyor."

Danışmanından övgü dolu sözler

Üniversitenin Araştırma Görevlisi Dr. Numan Can, öğrencisini şöyle anlattı: "Hatice Kuşçalı'nın danışmanıyım. Öğrenciler derslerde zorlanırken kendisi çok çalışkandı. Hemen buraya adapte oldu."

Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Afiş yapıp derslerini çok iyi takip edip, çok iyi bir derece ile mezun oldu."

Sıkça Sorulan Sorular

Hatice Kuşçalı kimdir? Aksaray'da yaşayan 42 yaşında, 3 çocuk annesi ev hanımıdır. Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü bölüm birincisi olarak bitirdi.

Üniversiteye kaç yaşında başladı? Pandemi döneminde karar verdi, YKS'ye hazırlanıp bölümü kazandı ve 38 yaşında eğitime başladı.

Şimdiki hedefi ne? Yüksek lisansa başlamayı planlıyor.