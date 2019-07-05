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42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası sona erdi

3 Şubat 2019 tarihinde salon açılışı ile başlayan, 10 Şubat 2019 tarihinde ünlü isimlerin katılımıyla grup maçları başlayan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası çeyrek ve yarı final maçları ardından muhteşem bir kalabalık ve ilgi ile final yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:39
42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası sona erdi

3 Şubat 2019 tarihinde salon açılışı ile başlayan, 10 Şubat 2019 tarihinde ünlü isimlerin katılımıyla grup maçları başlayan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası çeyrek ve yarı final maçları ardından muhteşem bir kalabalık ve ilgi ile final yaptı.


Final maçını izlemek isteyen Kemahlılar 75. Yıl Beylerbeyi Stadını büyük bir ilgiyle doldurdu. Bu coşkulu günde sahada olamayanlar için Kemahlılar Derneği’nin resmi Youtube sayfası aracılığı ile maçlar canlı olarak yayımlandı ve 5 bine yakın görüntüleme ile futbol severlerle buluştu.


Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Baki, Maltepe Belediyesi Sosyal Yrd. ve Park Bahçeler Müdürü Hüseyin Köse, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eski Başkanlarından Mehmet Oral ve Şerafettin Ulutürk, İst. Kemah Spor Başkanı Hüseyin Çakmaktaş, Eski Turnuva Başkanlarından Yusuf Gündüz, İstanbul Erzincan Spor Başkanı Fatih Ersoy, İliç Dernekler Fed. Başkanı Cahit Tatar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Refahiye Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Önder Şişli İlçe Başkanı Mitat Akbudak, İstanbul Toplu Ulaşım Otobüsçüler Derneği Başkanı Zakir Uzun, 15 Temmuz Şehidi Burak Cantürk’ün Babası Elyasa Cantürk, Şile Savcısı Hikmet Fazıl Balcı, B.D.D.K Kurul Üyesi Mustafa Balcı, Emin Evim Yönt. Kur. Üys. Ünal Bozalp, TFF Hakem Hocası Ömer Ala, Türkiye Futbol Federasyonu İl Başkan Vekili Ufuk Tatar, AK Parti Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Karahan ve birçok Köy Dernek Başkanı, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri final maçlarını izlemek için protokolde yerlerini aldılar.


Yarı final eşleşmelerinde Bozoğlak - Koçkar ve Ayranpınar - Boğaziçi karşı karşıya gelmişKoçkar ve Boğaziçi köyleri adını finale yazdırmıştı. Final gününün ilk maçında 3.’lük ve 4.’lük için Ayranpınar - Bozoğlak karşı karşıya geldi ve 6-2 sonuç ile Bozoğlak Spor 42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası 3.’sü, Ayranpınar Spor ise 4. olarak turnuvayı tamamlayan takım oldu.


Penaltı atışlarında Koçkar Spor 4-3 üstünlük sağlayarak 42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası Şampiyonu oldu. Maçların bitmesinin ardından Kupa Töreni ve Enler ödül törenine geçildi.


İlk önce turnuvaya ev sahipliği yapan 75. Yıl Beylerbeyi Stadı yöneticilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Beylerbeyi Spor Kulübü As Başkanı Arif Tülle, Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yazıcı, plaketlerini Turnuva Başkanı Kani Akay’dan aldı.


42.Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası Gol Kralı Berat Şen (Koçkar) ödülünü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çulfa’dan aldı. En iyi Kaleci Safa Arpacı (Koçkar) ödülünü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Akçakaya’dan aldı. En iyi Kaptan ödülü Cem Toksöz (Ayranpınar) ödülünü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Davut Arslancan’dan aldı. En iyi Yönetici Ahmet Güçlü (Tandırbaşı) ödülünü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Güngör İlter’den aldı. En iyi Antrenör Birol Babacan (Bozoğlak) ödülünü Turnuva Yürütme Kurulu Başkanı Sedat Menküç’den aldı.


42.Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası Centilmen Takımı Ayranpınar Spor ödülünü Turnuva Başkanı Kani Akay’dan aldı. Fair Play Ödülü Muratboynu Spor ödülünü Dernek Yönetim Kurulu ÜyesiHüseyin Sarı’dan aldı. En iyi Dernek Başkanı Ödülü Zühtü Özberk (Seringöze Köyü) ödülünü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şenel Kartal’dan aldı.


Ödül töreninin bitmesinin ardından finalistlere kupaları ve madalyaları takdim edildi. Törenin ardından tüm takımlar sahneye davet edilerek hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından 42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası son buldu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:39
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