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Gündem 42 gündür haber alınamıyordu... 2 çocuk annesi bakın ne halde bulundu!
Gündem

42 gündür haber alınamıyordu... 2 çocuk annesi bakın ne halde bulundu!

Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi, ormanlık alanda çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 08:08:00 -
42 gündür haber alınamıyordu... 2 çocuk annesi bakın ne halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muhterem C. gözaltına alındı.

"Çürümüş halde bulundu"

Muhterem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.

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