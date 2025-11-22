  • İSTANBUL
Gündem 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı
Gündem

41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı

Bursa'nın İznik ilçesinde hakkında 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.’yi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir firari olan S.C., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla önceki gün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

