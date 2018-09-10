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41 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:39
41 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 12.00 sıralarında, Yeşil Liman sahilinden 1 mil açıkta bir grup kaçak göçmenin lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas, Senegal ve Irak uyruklu 41 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.  

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:39
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