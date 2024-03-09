  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şer ittifakı Adalar’a da sıçradı! Ayasofya karşıtı DEM'li CHP listesinde

Birbirlerine fena girdiler! Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap

Terörist İsrail'e destek veren ABD'ye kötü haber! Askeri öldü

Köylüler ile bir türlü anlaşılamadı! O ilimizde petrol bulunan bölgedeki arazilere el konulacak

Katilin suç ortağı Biden fena pot kırdı Biden mikrofonun açık olduğunu unutunca…

CHP İzmir’e çantada keklik dedi Kent Uzlaşısı’na gitmedi. DEM İzmir’de dımdızlak kaldı

Millet için bir heykel daha! CHP hizmet ederse böyle eder

PKK’nın paravan örgütünün sözde lideri sarı torbasını hazırlıyor! Kent Uzlaşısı sağlandı sıra Sokak uzlaşısında

Başkan Erdoğan'dan 'one minute' hatırlatması! "Bugün de aynı yerdeyim"

Mehmet Şimşek'ten Fitch kararına ilk yorum
Gündem 41 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şokta
Gündem

41 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şokta

Yeniakit Publisher
2024-03-09 16:39:00 -
41 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şokta

Rusya Savunma Bakanlığı, Rostov'a yoğun hava saldırısında 41 İHA'nın peş peşe düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya, dün gece Ukrayna'nın yeni İHA saldırılarıya karşı karşıya kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri ülkenimn dört ayro bölgesinde 47 insansız hava aracını düşürdü. Özellike Rostov bölgesi büyük bir saldırıya maruz kaldı. Buna göre Rostov bölgesi üzerinde 41, Volgograd bölgesinde üç, Kursk bölgesinde iki ve Belgorod bölgesi üzerinde bir adet uçak tipi İHA imha edildi.Savunma Bakanlığı kayıp ve imha konusunda bilgi vermedi. Rostov bölgesi valisi Vasili Golubev, özellikle Taganrog ve Morozovsk'un büyük saldırılara maruz kaldığını bildirdi Valiye göre hava savunma sistemleri tarafından saldırılar püskürtüldü, bir acil servis çalışanı yaralandı.

Bu arada Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait kamikaze insansız hava araçlarının Belgorod bölgesindeki Rojdestvenka yerleşimine düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Sputnik'in aktardığına göre Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ‘kamikaze’ tipi 3 insansız hava aracı ile Grayvoron ilçesindeki Rojdestvenka yerleşiminin banliyösüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı” dedi.

Kaynak: Turkrus

Türk İHA'ları ile Rusya'yı bozguna uğratan Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Sızlanmaya başladılar
Türk İHA'ları ile Rusya'yı bozguna uğratan Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Sızlanmaya başladılar

Gündem

Türk İHA'ları ile Rusya'yı bozguna uğratan Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Sızlanmaya başladılar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'da Bayraktar TB2 SİHA depremi! 'İşte aldılar' diyerek duyurdular
Yunanistan'da Bayraktar TB2 SİHA depremi! 'İşte aldılar' diyerek duyurdular

Gündem

Yunanistan'da Bayraktar TB2 SİHA depremi! 'İşte aldılar' diyerek duyurdular

Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı
Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı

Teknoloji

Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı

Türkiye'nin İHA ve mermi satışını veto eden Fransa ve Yunanistan'dan görülmemiş adım! İşte buna uyanıklık denir
Türkiye'nin İHA ve mermi satışını veto eden Fransa ve Yunanistan'dan görülmemiş adım! İşte buna uyanıklık denir

Teknoloji

Türkiye'nin İHA ve mermi satışını veto eden Fransa ve Yunanistan'dan görülmemiş adım! İşte buna uyanıklık denir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23