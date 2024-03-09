41 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şokta

Rusya, dün gece Ukrayna'nın yeni İHA saldırılarıya karşı karşıya kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri ülkenimn dört ayro bölgesinde 47 insansız hava aracını düşürdü. Özellike Rostov bölgesi büyük bir saldırıya maruz kaldı. Buna göre Rostov bölgesi üzerinde 41, Volgograd bölgesinde üç, Kursk bölgesinde iki ve Belgorod bölgesi üzerinde bir adet uçak tipi İHA imha edildi.Savunma Bakanlığı kayıp ve imha konusunda bilgi vermedi. Rostov bölgesi valisi Vasili Golubev, özellikle Taganrog ve Morozovsk'un büyük saldırılara maruz kaldığını bildirdi Valiye göre hava savunma sistemleri tarafından saldırılar püskürtüldü, bir acil servis çalışanı yaralandı.



Bu arada Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait kamikaze insansız hava araçlarının Belgorod bölgesindeki Rojdestvenka yerleşimine düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Sputnik'in aktardığına göre Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ‘kamikaze’ tipi 3 insansız hava aracı ile Grayvoron ilçesindeki Rojdestvenka yerleşiminin banliyösüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı” dedi.

Kaynak: Turkrus

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