41 hafız için icazet merasimi
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Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Aliyyül Mürteza ile Fatıma Tüz Zehra külliyelerinde hafızlık eğitimlerini başarıyla bitiren 28 erkek ve 13 kız öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi.
Fatıma Tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, Bayburt Vali Yardımcısı Emre Çömen, Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa ile protokol üyeleri katıldı.
Tören, Almus Merkez Camisi önünde 13 kız hafıza hafızlık tacı giydirilmesiyle başladı.
Ardından 28 erkek ve 13 kız hafız, vatandaşların eşliğinde Fatıma Tüz Zehra Külliyesi'ne kadar yürüdü.
Konferans salonundaki program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üsküdar Valide-i Cedit Cami imam hatibi Doğan Temiz'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Esat Yapıcı, Vesile İlim ve Hayrat Vakfı Başkanı Hamdi Güler, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şahin ve Tokat Valisi Köklü konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından hafızlara icazet belgeleri takdim edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hamza Gökçe'nin dua ettiği programda, hafızlara Vesile İlim ve Hayrat Vakfı Başkanı Güler tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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