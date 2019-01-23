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400 yıl yetecek tuzumuz var!

5000 yıldır tuz çıkarılıyor hala 400 yıl yetecek kadar tuz rezervimiz mevcut! Çankırı’da günlük 1500 ton kaya tuzu çıkarılabilen mağaralar bulunuyor. Hititler döneminden bu yana tuz çıkarılan mağaranın, Türkiye'nin kaya tuzu ihtiyacını 400 yıl sağlayacak rezerve sahip olduğu belirtildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:13
400 yıl yetecek tuzumuz var!

5000 yıldır tuz çıkarılıyor hala 400 yıl yetecek kadar tuz rezervimiz mevcut! Çankırı’da günlük 1500 ton kaya tuzu çıkarılabilen mağaralar bulunuyor. Hititler döneminden bu yana tuz çıkarılan mağaranın, Türkiye'nin kaya tuzu ihtiyacını 400 yıl sağlayacak rezerve sahip olduğu belirtildi.

5 bin yıldır kaya tuzu üretimi

Arkeolojik verilere göre Hititler tarafından kaya tuzu çıkarılan, merkeze 19 kilometre mesafede bulunan tuz madenindeki üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor.

Kamyon ve iş makinelerinin rahatça girip çıkabileceği yükseklik ve genişliğe sahip mağarada 23 kilometre uzunluğunda yol bulunuyor. Mağara içinde yön bulabilmek için galeriler arasında cadde isimleri ve yön tabelaları da yer alıyor

İşletme müdürü Murat Danacı, mağarada tahmini olarak 5 bin yıldır kaya tuzu üretiminin devam ettiğini söyledi.

Üretimlerinin her geçen gün artan bir tempoyla sürdüğüne işaret eden Danacı, "Şu anda günlük yaklaşık 1500 tonluk üretim gerçekleştirebiliyoruz. Bugünkü ömrüyle Türkiye'ye tek başına 400 yıl yetebilecek bir rezerve sahibiz." dedi.

Kaya tuzunun 14 bin çeşit kullanım alanına sahip olduğunun altını çizen Murat Danacı, Türkiye'de bu alanda öncü olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Mağara içinde kilometrelerce uzunluğunda yol bulunduğunu, kendilerinin de yıllık 1 kilometre ilerleme kaydettiklerini ifade eden Danacı, şöyle devam etti:

"Galeri boyutlarımız ortalama 10 metre yüksekliğinde, 20 metre genişliğindedir. Delme, patlatma yöntemi dediğimiz delikler delip, patlayıcı maddeleri uzaktan emniyetli bir şekilde patlatıyoruz. Günde 4 patlatma yaparak üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra almış olduğumuz cevheri kepçe yardımıyla kamyonlara yükleyip, tuz fabrikalarına sevkini gerçekleştiriyoruz."

Kaya tuzunun sağlık açısından faydalı olduğuna değinen Murat Danacı, "Bizim işletmemiz hem kaya tuzu açısından Türkiye'nin öncü işletmesidir hem de tarihi bir işletmedir. Bu tarihin devamını sağlamak için inşallah biz de tarihe geçeriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı..

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:13
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