400 bin lira değerindeydi! Çalındı

Adana'nın Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Katar, 'Telmimama' isimli 7 yaşındaki gebe yarış atı 6 aylık yavrusuna yem vermek için ahıra indi. Bu sırada atların olmadığını ve iplerin kesilmiş olduğunu fark eden Katar, atların çalındığını anlayarak durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelerek ahırda inceleme yapan ekipler, çalınan atların bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Katar, gazetecilere yaptığı açıklamada, başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi. Katar, atı gebe olmadan önce 400 bin lira teklif ettiklerini fakat satmadığını dile getirdi.

Katar, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.