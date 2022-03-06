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Aktüel 40 yıl sonra şehit sayıldı
Aktüel

40 yıl sonra şehit sayıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Kamil Türkmen, Tekirdağ 190'ncı Piyade Alayı'nda piyade er olarak vatani görevini yaparken rahatsızlanınca Çamlıca Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 21:28:00 -
40 yıl sonra şehit sayıldı

Tüberküloz teşhisi konulan Türkmen, 6 aylık askerken 16 Ocak 1982'de hayatını kaybetti. Kamil Türkmen, vefat ettiğinde henüz 20 günlük olan oğlu Kazım Türkmen, babasının hastalığa askerdeyken yakalandığını, bu nedenle de şehit sayılması gerektiğini belirterek Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
Dava sonunda mahkeme, Kamil Türkmen'in şehit sayılmasına karar verdi. Mahkemenin karar gerekçesinde şöyle denildi: "Davacının babasının yakalandığı tüberküloz hastalığının askerlik sırasında, görevinin neden ve etkisiyle meydana geldiği, bu durumun aksini ispat edecek somut bir bilgi ve belge bulunmadığı ve davacının babasının bu hastalık nedeniyle vefat ettiği anlaşıldı."

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