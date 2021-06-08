Koronavirüs salgınının sona ermesi için ülkemizde aşı tedarikiyle bağlantılı olarak aşılama uygulaması sürüyor. Son olarak 50 yaş üstü ve yaş gözetmeksizin öğretmenler ile okul çalışanları için randevu sistemi açıldı. 40 yaş üstü vatandaşlar sıranın ne zaman kendilerine geleceğini araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Haziran ayında 40 yaş üstüne aşı sırası gelir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından haziran ayının aşı seferberliği şeklinde geçeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından yeni gruplarda da aşılama başladı. 40 yaş üstü vatandaşlar sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda hedefin haziran ayı sonunda 20 yaşa kadar gelmek olduğunu ifade etmişti. Ancak bu aşamaya gelinmesi için aşı tedarikinin söz verilen tarihlerde gerçekleşmesi gerekiyor.