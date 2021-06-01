Salgının noktalanması için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde haziran ayında teslim alınacak aşılarla sürecin hızlanması bekleniyor. Peki, 40 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelir?

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında aşı seferberliği yaşanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz” dedi.

1 Haziran’da 50 yaş üstü vatandaşlar aşı randevusu oluşturmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda, haziran ayı sonunda 20 yaş üstüne kadar aşı randevu sisteminin açılacağının ifade etti. Önümüzdeki günlerde Alman aşısının, aile sağlığı merkezlerinde yapılacağı ve yaş sınırının 45’e inmesi bekleniyor.

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