Koronavirüs aşı sırası 50 yaş üstü vatandaşlara geçerken, dün itibariyle öğretmenler için de aşı hakkı tanımlandı. Bunun üzerine vatandaşlar aşı sırası kimde, hangi grupta diye araştırmaya koyuldu. Pek çok vatandaş 40 yaş üstü aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek sorusuna da cevap arıyor.

40 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takvimine göre,

50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.

Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.