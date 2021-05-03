40 metre yükseklikten sulama kanalına devrildi
Tokat'ta sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ta sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yunus Emre Su (20) idaresindeki 60 HA 930 plakalı traktör, Doğancı Mahallesi Talip Yener Caddesi'nde yaklaşık 40 metre yükseklikten sulama kanalına devrildi.
Kazada traktör altında kalan sürücü Su, hayatını kaybetti.
Olay yerinde savcının incelemesinin ardından cenaze, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.