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Ekonomi 40 ilde 499 arsa satışa sunulacak! Online olarak açık artırma...
Ekonomi

40 ilde 499 arsa satışa sunulacak! Online olarak açık artırma...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 10:15:00 - 2022-09-11 10:19:21
40 ilde 499 arsa satışa sunulacak! Online olarak açık artırma...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme imkanı sunuyor. Ödemede ise yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV'den ve tapu harcından muaf olunacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırım için sunulan arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

Öte yandan İstanbul'da satışa çıkacak bazı arsalar dron ile havadan görüntülendi.

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