4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları katletmek için birbirleriyle yarışıyorlar

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) 'uluslararası silah ticareti trendi raporu'na göre, küresel silah ticareti 2014-18 yılında yüzde 23 yükseldi. Bu dönemde en büyük silah ihracatçıları sırasıyla ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin oldu. ABD'nin en büyük silah alıcısı S.Arabistan, Avustralya ve BAE oldu. Dünya genelinde en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülke Suudi Arabistan oldu.

Dünyamız her geçen gün daha yaşanmaz hale geliyor. Süper güçler olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gibi ükeler silah satışında birbirleriyle yarışarak, dünyada daha çok insanın ölmesine yol açarken; çok sayıda insanın da savaşlar yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor.

En büyük silah satıcıları ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan ‘uluslararası silah ticareti trendi raporu'da küresel silah ticareti 2014-18 döneminde önceki dört yıla göre yüzde 7,8, 2004-2008 dönemine göreyse yüzde 23 yükseldi. Bu dönemde en büyük silah ihracatçıları sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Fransa, Almanya ve Çin oldu.

ABD küresel silah ticaretinin yüzde 36'sını tek başına gerçekleştirirken, Rusya'nın payı yüzde 21 oldu. Bu ülkelerin bir önceki dönemde payları ise sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 27 idi.

ABD'nin en büyük silah müşterisi Suudi Arabistan

Bu dönemde ABD'nin tüm ihracatının yüzde 22'sini alan Suudi Arabistan en büyük müşteri olurken onu yüzde 7,7 ile Avustralya ve yüzde 6,7 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Rusya'nın en büyük müşterileri ise Hindistan (%27), Çin (%14) ve Cezayir (%14) oldu.

Bu süreçte ihracatını en fazla arttıran ülkelerden biri olan Türkiye'nin en önemli müşterisi yüzde 30'luk payla Birleşik Arap Emirlikleri olurken onu yüzde 23 ile Türkmenistan ve yüzde 10 ile Suudi Arabistan takip etti.

Türkiye'nin savunma sanayi ithalatı ise bu dönemde yüzde 21 gerilerken küresel ticaretteki payı da yüzde 3,2'den yüzde 2,3'e geriledi. Bu dönemde en fazla ithalat sırasıyla ABD, İtalya ve İspanya'dan yapıldı.

Suudi Arabistan, tüm dünyadaki satılan silahların yüzde 12'sini aldı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin savunma ihracatı küresel ticaretin yüzde 27'sini oluşturdu. Beş Batı Avrupa ülkesi Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın küresel ticaretteki payı ise yüzde 23 oldu. 5 ülkenin dördü en çok Orta Doğu'da satışını arttırdı. Bu dönemde Fransa'nın ihracatı yüzde 261 yükselirken Almanya, İtalya ve İngiltere'nin ihracatları ise sırasıyla yüzde 125, 75 ve 30 oranında arttı.

Dünya genelinde en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülke Suudi Arabistan oldu. Körfez ülkesi tek başında tüm dünyada satılan silahların yüzde 12'sini aldı. Onu yüzde 9,5 payla Hindistan yüzde 5,1 ile Mısır takip etti.