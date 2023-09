4 yılda 700 bin arıza çıktı! Ödüllü İETT enkaza döndü

Her şey çok güzel olacak söylemiyle İBB Başkanlığı koltuğuna oturan, beceriksizliği, eğitimsiz şoförleri, adrese teslim ihaleleri ve bakımsızlık nedeniyle dökülen araçları ile İstanbul’un toplu ulaşımını felç eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 152 yaşındaki İETT’yi adeta enkaza çevirdi. 2019 yılında dünyanın en genç otobüs filosunu teslim alan İmamoğlu, göreve gelmesiyle otobüslerde yaklaşık 700 bin arıza gerçekleşirken, AK Partili İBB yönetiminde dünyanın en prestijli ödüllerini toplayan İETT ödüle hasret kaldı. Otobüslerin bakım ve onarımlarını üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim eden İmamoğlu döneminde İETT, 4.5 yıllık süre zarfında sadece bir teselli ödülü alırken, önceki yönetim zamanında kadim kuruma ödül yağıyordu. 725 milyon 942 bin lira olan İETT’nin borcunu 10 kat artırarak, 2022 sonu itibariyle 7 milyar 185 milyon liraya yükselten ve garajları otobüs mezarlığına çeviren İmamoğlu, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP)’in verdiği özel ödülle yetinirken, AK Parti onlarca ödülü kurumunun müzesine koydu.

AK Parti'de altın çağını yaşadı

İşte AK Parti yönetimindeki İETT’nin aldığı birincilik ödüllerinden bazıları:

Dünyanın ulaşım alanında en önemli ödülleri arasında yer alan ve 60’tan fazla ülkeden 3 bin 700’den fazla kurum ve yöneticinin yarıştığı Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) Akıllı Taşıma Ödülleri kapsamında verilen ‘En İyi Otobüs Taşımacılığı Ödülü’nü (Bus Excellency Award) 2015 yılında İETT aldı.

AK Parti yönetiminde altın çağını yaşayan İETT, Ekim 2016’da, Avrupa’nın en prestijli kalite ödüllerinden biri olan EFQM Mükemmellik Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, Nisan 2011’de Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) tarafından Dubai’de düzenlenen 59. Dünya Toplu Taşıma Kongresi’nde, 43 ülkeden 155 projenin katıldığı yarışmayı ‘Metrobüs’ projesiyle kazandı.

İETT, Haziran 2016 yılında, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri kapsamında, yönetim dalında birincilik ödülünü aldı.

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından 2014 yılında TBMM himayesinde düzenlenen “13. e-Türkiye (eTR) Ödülleri”nde İETT’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Toplu Taşımada Hizmet Kalitesinin Artırılması Projesi büyük ölçekli belediye kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Yine 2014 yılında, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile 4 Kasım 2014’te düzenlenen 22. Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde İETT ödül alan firmalar arasında yer aldı.

CHP’den önce ödül yağıyordu

CHP’den önce ödül yağmuruna tutulan İETT, 2013’te ulaşım bilet sistemleri konusunda Avrupa’nın en büyük ödüllerinden ”Mastercard Transport Ticketing Ödülleri”nde finale kaldı.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin düzenlediği UITP Dünya Kongresi’ne katılan İETT, otobüs alımları öncesinde geliştirdiği “Araç Alım ve İşletme Modeli” ile 30 Mayıs 2013 tarihinde “İş Modeli İnovasyonu Ödülü”nün sahibi oldu.

İşitme Engelliler Federasyonu, engellilere yönelik yürüttüğü çalışmalar sebebiyle İETT’yi 30 Aralık 2013 tarihinde ödüle layık gördü.

Öte yandan, İmamoğlu yönetimi ise 4.5 yılda, İETT, ‘M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile İETT Otobüs Hatları Entegrasyonu’ isimli projesiyle 9 Haziran 2023 tarihinde UITP Özel Ödülü’nü alabildi. İmamoğlu yönetimi ayrıca geçtiğimiz yıl 13’üncüsü düzenlenen IDC Türkiye CIO Zirvesi’nde Teknoloji ile İnovasyon ve BT Yönetişim kategorilerinde ancak ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazandı.

Can güvenliğimizi tehdit ediyor

CHP’nun İETT’yi düşürdüğü acınası hali gazetemize değerlendiren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan, şunları dile getirdi: “AK Parti döneminde İETT öncü bir kuruluştu. Bütün dünyadaki toplu taşımalar içinde en ön sıralarda yer alıyordu. Erken uyarı sistemi ile kazaların önüne geçebiliyordu. Akıllı durak gibi birçok uygulama ile dünyaya örnek oluyordu. Dünyada toplu ulaşımda verilen çok sayıda prestijli ödüle layık görülmüş bir kuruluştu. Ancak CHP döneminde ne AK Parti tarafından yapılan yenilikçi sistemler geliştirildi ne de mevcut sistem düzgün çalıştırılabildi. Bu dönemde İETT tamamen kara düzen bir sisteme dönmüş durumda. Bakımsız araçlar ve beceriksiz yönetim yüzünden adeta insanların can güvenliğini tehdit eder hale geldi. Yakın zamanda Başakşehir’deki örneği gördük. Maalesef yanlış firmalar tarafından otobüslerin bakımlarının yapılması, işin ehli olmayan firmanın bu bakımı yapması sebebiyle her gün ya yanan, ya kaza yapan otobüslerle karşı karşıya kalıyoruz. İnsanlar da artık bu araçlara binerken gerçekten can güvenliğinden edişe duyar hale geldi. İstanbul’da ulaşım maalesef buraya indirgenmiş durumda.”