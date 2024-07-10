Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "4 yılda 2 parti değiştirenin aklı olur mu ki, dalga geçilsin!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

2020 yılında DEVA Partisi’ne giren, 2 yıl kalıp, 2022’de İyi Parti’ye geçen..

31 Mart seçimlerinden hemen sonra, Meral Akşener ile birlikte İyi Parti’den ayrılan birisinde haydi salt akıl demeyelim de, siyaset aklı var mıdır ki, onunla alay edilsin..

Toplam 4 yıllık siyasi hayatınız var..

İki yılla sınırlı, iki siyasi partide bu süreyi geçirmişsiniz..

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24 yıldır aynı partinin genel başkanlığını yapan Tayip Erdoğan’a laf çakmaya kalkıyorsunuz..

5 Mart 2023’te İyi Parti olarak diye söze başlayıp, “Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız” diyorsunuz.

Bundan 1 yıl sonra “pes” diyorsunuz..

O kadar önyargılı, o kadar fanatik birisiniz ki, tıpkı akılsız solcu ırkçılar gibi..

Şunu bile dillendiriyorsunuz:

“Bir şey üretip satamıyorlar vatandaşlık satarak döviz bulmaya çalışıyorlar.”

Be akılsız DEVA ve İP kaçkını, iki yılda birer parti değiştiren TÜİK’çi.

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...