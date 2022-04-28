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Gündem 4 yıl aradan sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
Gündem

4 yıl aradan sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 22:27:00 -
4 yıl aradan sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 20.50'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.

Heyette bakanlar da yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Cidde'ye geldi.

Başkan Erdoğan Kral Selman ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Kral Selman görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da hazırlık! Türk bayraklarıyla donattılar
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