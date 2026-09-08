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Spor 4 ülke ortak düzenliyor! CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başlıyor
Spor

4 ülke ortak düzenliyor! CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başlıyor

Yeniakit Publisher
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4 ülke ortak düzenliyor! CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başlıyor

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda "Avrupa'nın en büyüğü" belli olacak. Türkiye D Grubu’nda mücadele edecek. Şampiyonanın ilk maçı Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak.

Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ilk maçı, yarın TSİ 19.00'da Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda karşılaşmalar, Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da yapılacak.

Şampiyonada müsabakalar A Grubu'nda İtalya'da, B Grubu'nda Bulgaristan'da, C Grubu'nda ise Finlandiya'da organize edilecek.

Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

FİKSTÜR

Dört farklı ülkenin ev sahipliğindeki turnuvada gruplarda 6'şar takım yer alacak.

Grup maçları 9-17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 19-21 Eylül, çeyrek final müsabakaları ise 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Yarı final karşılaşmaları 25 Eylül Cuma, üçüncülük ve final müsabakaları ise 26 Eylül Cumartesi günü Milano'da oynanacak.

İŞTE GRUPLAR

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak 24 takım ve grupları şöyle:

A Grubu (İtalya-Napoli-Modena): İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

B Grubu (Bulgaristan-Sofya): Bulgaristan, İsrail, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Ukrayna

C Grubu (Finlandiya-Tampere): Finlandiya, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Sırbistan

D Grubu (Romanya-Cluj-Napoca): Romanya, Fransa, Almanya, Letonya, Türkiye, İsviçre

SON ŞAMPİYON POLONYA

Polonya, 2023'te İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Son şampiyon, 2026'da ünvanını koruyarak Avrupa Şampiyonası tarihinde üçüncü kez zafere ulaşmaya çalışacak.

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