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Gündem 4 terörist daha öldürüldü
Gündem

4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist daha öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:49:00 -
4 terörist daha öldürüldü

Kahraman Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmadı...

Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan teröristlere göz açtırılmıyor.

Hain terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda her gün yeni bir başarıya imza atan Türk askerleri, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiğini duyurdu.

4 terörist öldürüldü

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre; Fırat Kalkanı bölgesinde, 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

 

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