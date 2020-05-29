4 saatlik izinlerini karate antrenmanıyla değerlendiriyorlar

20 yaşın altında oldukları için sokağa çıkmaları kısıtlanan Uşaklı karate sporcuları, bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı. 4 saatlik izin sürelerini karate antrenmanı yaparak geçiren genç sporcular yaşıtlarına örnek oluyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında 4 Nisan’da 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Uşak’ta yaşayan Yunus Çavdar (19) ve Büşra Çetin (15), 4 saatlik izin sürelerini parkta yaptıkları antrenmanlarla dolduruyor. Evdeyken antrenörleriyle ve kulüp arkadaşlarıyla online spor yapan genç sporcular, dışarı çıkma fırsatını ise spor yaparak değerlendiriyor. Karatenin kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getiren geç sporcular salgının bir an önce sona ermesini ve tekrar kulüplerinin açılmasını istediklerini belirtti.

“Spor yapmak temel ihtiyacım”

Kulüp antrenmanlarını online yaptıklarını fakat etkili olmadığını belirten Yunus Çavdar, 4 saatlik izin gününü her hafta dört gözle beklediğini dile getirdi. Çavdar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Normalde kulüp antrenmanlarımızı online olarak yapıyorduk. Ama salonda yaptığımız kadar olmuyordu. Bunun dışında evdeyken kendime ek antrenmanlar koyuyordum. Kendi çapımda çalışıyordum. Ben karate sporcusuyum. Bize verilen bu 4 saatlik izinde sporsuz kalmamak adına antrenman yapıyorum. Spor benim için bir yaşam tarzı, onu yapmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum. Nasıl ki su içip yemek yemem gerekiyorsa spor da benim için aynı şey."

Yaklaşık 4 yıldır karate sporuyla ilgilendiğini belirten Büşra Çetin ise Türkiye ve ardından dünya şampiyonluğu hedefini gerçekleştirebilmek adına durmadan çalıştığını kaydetti.