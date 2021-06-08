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Gündem 4 Müslümanı katletmişlerdi! İbrahim Kalın’dan Kanada’ya sert tepki
Gündem

4 Müslümanı katletmişlerdi! İbrahim Kalın’dan Kanada’ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada'da bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesiyle ilgili "Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:52:00 -
4 Müslümanı katletmişlerdi! İbrahim Kalın’dan Kanada’ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, yaptığı açıklamada "Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kanada'da İslamofobi büyüyor! 4 müslüman katledildi
Kanada'da İslamofobi büyüyor! 4 müslüman katledildi

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Kanada'da İslamofobi büyüyor! 4 müslüman katledildi
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