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Aktüel 4 milyonluk simülatörü 120 bin liraya üretti
Aktüel

4 milyonluk simülatörü 120 bin liraya üretti

Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, ileri seviye pilotaj eğitimi gören öğrencilerin eğitim yaptığı ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon liraya alınan uçuş simülatörünü 120 bin lira civarında maliyetle geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 11:13:00 -
4 milyonluk simülatörü 120 bin liraya üretti

Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde hususi pilot lisansı alan öğrencilerin ileri seviye aletli uçuş ve gece yetkisi eğitimlerinde tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla Cessna 172 Skyhawk tipi eğitim uçağının uçuş simülatörü tasarlandı.

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Yorumlar

Çoban

Eline, yüreğine, aklına, azmine sağlık. Allah razı olsun, yolun açık olsun. Sağol, varol..
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