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4 milyar avroluk transfer harcaması

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 takım, transferler için 2,7 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48 takım da yaklaşık 1,3 milyar avro harcadı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
4 milyar avroluk transfer harcaması

Avrupa liglerinde mücadele edecek 80 futbol kulübünün yaz dönemindeki transfer harcaması yaklaşık 4 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir haberde, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 takım, transferler için 2,7 milyar avro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48 takım da yaklaşık 1,3 milyar avro harcadı.

Böylece 80 futbol kulübünün yaz dönemindeki transfer harcaması, yaklaşık 4 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, bu yaz transfer döneminde 478 transfer gerçekleştirdi. Transferlerde "cömert" davranan İngiliz takımları, 1 milyar 235 milyon avro harcayarak ilk sırada yer aldı.

İspanya La Liga ekipleri, 418 transfer yaparak 1 milyar 66 milyon avro harcamayla ikinci, İtalya Serie A ekipleri 247 transfere 637 milyon avro harcayarak üçüncü, Almanya Bundesliga ekipleri de 363 transfere 526 milyon avro harcayarak dördüncü oldu. 

Fransa Ligue 1 ekipleri ise 296 transfere 520 milyon avro vererek Avrupa'nın en büyük 5 liginde sonuncu sırada yer aldı.

Öte yandan, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 32 katılımcı kulübe başarıları oranında 2 milyar avro dağıtılacak. Bu da bütün takımların gelirlerinin yüzde 26'sına denk geliyor.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
  1. Avruapa ligleri
  2. Transfer Harcaması
  3. Şampiyorlar Ligi
  4. Anadolu Ajansı

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