4 metrekare mezara 29 bin TL istedi!
Kayseri'de bir vatandaş internet üzerinden verdiği ilanla satışa çıkardığı 4 metrekare mezara 29 lira para istedi.30 Kasım 2018 Cuma 15:07
Kayseri'de ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten ve isminin yazılmasını istemeyen kişi, 14 yıl önce aldığı, Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi Şehir Mezarlığı içinde ana kapıda bulunan mezar yerini internet üzerinden satışa çıkardı.
4 metre mezara 29 TL
İlan sahibi, krediye uygun olmadığını yazdığı tek kişilik 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL'den satacağını duyurdu.
YORUM YAZ