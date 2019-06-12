4 metreden sulama kanalına düştü... Özçekim kazası: 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde özçekim yapmak isteyen çahıs 4 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Şahıs, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydan geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürürken özçekim yapan ve şakalaşan Serhan Kiretli, dengesini kaybederek yol kenarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Kiretli’yi çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izlemek ve yardım etmek için sokağa indi. Kanala düşen Serhan Kiretli, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sedye, bağlanan halatlar yardımıyla kanaldan çıkarıldı. DHA'nın haberine göre; sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Serhan Kiretli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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