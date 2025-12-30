  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
4 kez mühürlenen onlarca kişinin zehirlendiği kaçak kebapçı sonunda yıkıldı

Daha önce üç kez mühürlenmesine rağmen hizmet vermeye devam ederken 25 kişinin zehirlenmesi ile dördüncü kez mühürlenen Şişli'deki kebap restoranı, sonunda belediye ekiplerince yıkıldı.

3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı tatil tutanakları düzenlenen ve kaçak olduğu tespit edilen yapılarla ilgili olarak; Şişli Belediye Encümeni tarafından alınan yıkım kararları, uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Esentepe Mahallesi 2007 ada, 2 parselde yer alan binanın Büyükdere Caddesi cephesinde bulunan bölümünde kaçak şekilde kapalı alan oluşturulduğu ve burada da kebapçı işletmesi olarak faaliyet yürütüldüğü gerekçesiyle Şişli Belediyesi ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Ayrıca daha önce 3 kez mühürlenen söz konusu kaçak işletmenin, son olarak 21 Kasım'da 25 kişinin yedikleri lahmacun yüzünden zehirlendikleri iddiası üzerine olay sonrası yapılan incelemelerin ardından 4'üncü kez mühürlenmişti.

