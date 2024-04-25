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Ekonomi 4 katına çıktı! Türkiye'nin mobilya ihracatı arttı
Ekonomi

4 katına çıktı! Türkiye'nin mobilya ihracatı arttı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 13:58:00 -
4 katına çıktı! Türkiye'nin mobilya ihracatı arttı

Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, "2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar, 2023'te de 8 milyar dolara yakın ihracatımız oldu" dedi.

Türkiye'nin mobilya ihracatı, 6 yılda 4 katına çıktı. Kayseri'de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen "Mobilya Moda Şov" fuarının açılışına katılan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, AA muhabirine, 147 meslek odası ile 100 bin civarında esnafın Federasyona üye olduğunu, ihracatla ülke ekonomisine katkı verdiklerini söyledi.

Sektördeki sıkıntılardan bahseden Taklacı, mobilyanın gelişmesi için AR-GE ve tasarım merkezlerine ihtiyaçları olduğunu, mobilyacıların kendi tarzlarıyla ihracatta daha çok önde olacağını ifade etti.

"ANADOLU MOBİLYACISI KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER YAPIYOR"

Mobilya sektöründe ham maddenin yüzde 93'ünün ülkenin kaynaklarından karşılandığına dikkati çeken Taklacı, şunları kaydetti:

"Yüzde 7 ithalatı olan bir sektör. Bu sektöre gereken desteğin verilmesi lazım. İhracat yaptığımızda döviz girdisi olduğu gibi ülkemizde kalacak bir sektör. Özellikle bizim üyelerimiz, mikro işletmeler, orta ölçekli işletmeler bunlara daha çok destek verilip bunların büyütülmeye ihtiyacı var. Bunlar büyütüldüğünde Türkiye'nin ihracat rakamlarının daha yükseldiğini göreceksiniz. Anadolu mobilyacısı katma değerli ürünler yapıyor."

Kayseri, Ankara, Bursa ve Adana'da mobilya sektörünün geliştiğini belirten Taklacı, sektörün ihracat verilerine ilişkin, "2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar, 2023'te de 8 milyar dolara yakın ihracatımız oldu." dedi.
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Orman Genel Müdürlüğünün dikili ağaçlarda fabrikalara odunu hesaplı verdiğinde üretimin ve ihracatın artacağını anlatan Taklacı, 2024 rakamlarında ihracatta daha iyi bir konuma geleceklerini söyledi.

Taklacı, Çin'in mobilya ihracatında dünyada lider konumda olduğunu, Türkiye'nin ise 9. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

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