  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 4. Kadın ve Adalet Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi
Aktüel

4. Kadın ve Adalet Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:54:12 -
4. Kadın ve Adalet Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde düzenlenen 4. Kadın ve Adalet Zirvesi, 26-28 Kasım tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde düzenlenen 4. Kadın ve Adalet Zirvesi, bu yıl ilk kez online gerçekleştirildi.

Zirvede dijital dünyanın toplum, aile, gündelik yaşam ve manevi değerlere etkisi masaya yatırıldı. Ana sponsorluğunu Ziraat Katılım, iletişim sponsorluğunu ise Turkcell'in yaptığı, 30'un üzerinde konuşmacının yer aldığı zirveyi binlerce kişi takip etti.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eski Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı, akademisyen ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından önemli isimler konuşmalar yaptı.

Oturumlarda dijital dünyada karar alma, dijital çağ ve dini bilginin temsili, dijital dünyada dindarlık, dijital dünyaya uyum sürecinde çocuğun ihtiyaçlarının farkında olmak, dijital dünya gençlerinin özellikleri, ebeveynlik krizi, dijital kaygı, insan bilincinin sanat ve teknoloji ile yorumu, dijital çağda kadını güçlendirme, kadın ve annenin değişen rolleri, bilgi, manipülasyon, finans, dijital ödeme sistemleri ve fintech ekosistemi gibi konular ele alındı.

Zirve Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz Topluluğu'nun kapanış konseri ile son buldu.

4. Kadın ve Adalet Zirvesi'nin video kayıtlarına, www.kadinveadaletzirvesi.org ve KADEM YouTube hesaplarından ulaşılabilir.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?
Gündem

Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ..
Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı
Dünya

Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı

Çin'in koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ve iyimser veriler paylaştığı ortaya çıktı..
Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı
Gündem

Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski Güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, "Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi isti..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay