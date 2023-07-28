4 ilde 'tıransformers' operasyonu: 13 gözaltı!
Bursa merkezli 4 ilde kaza yapan veya ağır hasarlı raporu olan tırları satın alıp, şasi numaralarını değiştiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa merkezli 4 ilde kaza yapan veya ağır hasarlı raporu olan tırları satın alıp, şasi numaralarını değiştiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sonrası 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'kaçakçılık' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda; Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan teknik takip işleminde şüphelilerin kaza yapan veya ağır hasarlı raporu olan TIR'ları satın alıp, şasi numaralarını Hollanda, Fransa ve Bulgaristan'dan getirdikleri benzer TIR'lara lazer makinesi kullanarak, change işlemi yapıp, trafiğe çıkardıkları tespit edildi.
Şüphelilerin şu ana kadar 100 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (İLKHA)
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