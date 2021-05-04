  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Avlayana destek verilecek
Biyoenerji tesisinde dev yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme
Aktüel 4 ilde sağanak bekleniyor
Aktüel

4 ilde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:18:00 -
4 ilde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'ndeki 4 ilde öğle saatlerine kadar sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!
Dünya

Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!

Danimarka Sağlık Otoritesi, Johnson & Johnson tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi il..
‘Ben Hitler’in oğluyum, hepinizi öldüreceğim’ diyerek o gurbetçi aile tehdit edildi!
Avrupa

‘Ben Hitler’in oğluyum, hepinizi öldüreceğim’ diyerek o gurbetçi aile tehdit edildi!

Avusturya’nın Dornbirn kentinde yaşayan Karabulut ailesi, üç haftadır ırkçı kabusu yaşıyor. Avusturyalı bir faşist, aileyi, “Ben Hitler’in o..
Dünyaca ünlü banka 'yeni petrol' olarak nitelendiriyor! 'Altın çağını yaşayacak' iddiası
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka 'yeni petrol' olarak nitelendiriyor! 'Altın çağını yaşayacak' iddiası

Talep ve fiyatındaki rekor artışlar ile bakırın altın çağını yaşayacağı öngörülüyor. Bakırı 'yeni petrol' olarak nitelendiren ABD merkezli k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay