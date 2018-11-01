4 ilde operasyon! Gözaltılar var

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aralarında askeri okullardan atılanların da olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Denizli, Isparta, Şırnak ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün yeniden yapılanması için toplantılar düzenledikleri ve firari FETÖ sanıklarının gizlenmesine yardım ettikleri iddia edilen şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen zanlıların, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.